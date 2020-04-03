В Латвии умер первый человек, заболевший Covid-19 (дополнено)

В пятницу, 3 апреля, в Латвии скончался первый человек, у которого было выявлено заболевание Covid-19, сообщает Латвийское телевидение.

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За прошедшие сутки выявлено 35 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 493 человека, ранее сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Пробы на Covid-19 взяты за сутки у 1364 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 18 198 человек.

В больницах находится 31 пациент с Covid-19, у 28 заболевание средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии.