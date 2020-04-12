В Латвии умерли ещё два пожилых человека, заболевших Covid-19
Foto: LETA

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) получил информацию о ещё двух скончавшихся пациентах, болевших новым коронавирусом.

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Оба пациента были преклонного возраста. Один из них, в возрастной группе 80-85 лет, был госпитализирован в Восточную больницу вчера. Он был в тяжелом состоянии, у пациента была пневмония и несколько побочных заболеваний. Второй пациент был в возрастной группе 85-90, он умер в Видземской больнице, где оказался месяц назад. Во время проверки персонала и пациентов отделения, анализы выявили, что у пациента был новый коронавирус.

Таким образом, в Латвии на данный момент умерли 5 пациентов, больных новым коронавирусом. Ещё два пациента умерли за пределами стационаров, ЦПКЗ ждет заключение патологоанатомов, чтобы понять точную причину смерти.

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