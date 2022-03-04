В Латвии уровень радиации в норме, в ближайшие дни - благоприятный ветер
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В пятницу утром, учитывая военные действия на территории Запорожской АЭС, Государственная служба среды Латвии информирует, что на территории нашей страны не наблюдается повышенный уровень радиации.

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В Латвии дует слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер, в Украине - северо-восточный ветер, свидетельствует информация метеорологов.

В ближайшую неделю в Латвии главным образом сохранится слабый ветер, который будет менять направление. В Украине в субботу будет доминировать умеренный северный, северо-западный ветер, в воскресенье и понедельник - слабый северный и западный ветер, в следующие дни - слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер.

Таким образом, если бы на территории Запорожской АЭС или закрытой Чернобыльской АЭС произошла авария, главная радиация "пошла" бы в южном направлении (прочь от Латвии).

Из-за погодных условий в Латвии в последние дни фиксируется повышенное загрязнение воздуха, что связано с местными причинами и не имеет отношения к военным действиям в Украине, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

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