В Латвии успешно проведена первая в этом году трансплантация сердца
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Кардиохирурги рижской Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня (PSKUS) провели первую в этом году трансплантацию сердца. Новое сердце было пересажено директору детского театра Лиге Гацке из Валмиеры, сообщает LSM.lv.

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Это будет второе лето подряд, которое Лига проведет в больнице. Но на этот раз ее чувства не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывала женщина в прошлом году.

"Вся моя жизнь перевернулась, когда я перенесла инфаркт и клиническую смерть. У меня было много повреждений в сердце. С тех пор прошел ровно год", — говорит она.

Лига Гацке - преподаватель и режиссер, возглавляет младшую и среднюю группу театра Спридитиса в Валмиере. "Это великое чудо, что на краю земли можно что-то кому-то дать. Жизнь, надежда, возможность… В моем случае — увидеть дочь в свадебном платье… Творить", — отмечает она.

Нехватка донорских органов является причиной того, что в этом году в Латвии была проведена пока только одна трансплантация сердца. За все время в Латвии пересажено 32 сердца. Есть пациенты, ожидающие подключения донорского сердца к механическому сердцу.

За новым сердцем для женщины бригада врачей рижской Клинической университетской больницы им. Страдыня отправилась в Даугавпилс. Туда поехали на "скорой", обратно, когда время имело особо значение, летели на вертолете пограничников. А последние километры до больницы донорское сердце сопровождал экипаж дорожной полиции: на счету была каждая минута.

"Мы закончили [пересадку] в три часа ночи... Фантастические чувства", — признается Улдис Страздиньш, главный врач PSKUS по неотложной кардиохирургии.

Эхокардиография показывает, что новое сердце у женщины работает хорошо.

"После трансплантации всегда тревожно. Когда делают эхокардиографию, я жду, что будет… А потом следует ежедневная работа", — говорит кардиолог Индра Вилюмсоне.

Узнав, что Лиге сделали трансплантацию и ей пересадили донорское сердце, несколько ее друзей сделали отметку в электронном здравоохранении, выразив желание пожертвовать органы после своей смерти.

"Моя история вдохновила друзей… А недавно это сделал мой сын", — сообщила Лига, добавив, что сегодня ее ощущения несравнимы с теми, какие были год назад: "Сейчас я гораздо более радостна".

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