В Латвии установлен первый в истории указатель с надписью на языке ливов

В среду, 25 января, в Талсинском крае был установлен первый в истории Латвии официальный дорожный знак, на котором есть надпись на двух языках - латышском и ливском. Об этом сообщили в Талсинской краевой думе.

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Официальное открытие знака запланировано на вторую половину февраля этого года, но Институт ливов Латвийского университета поздравляет жителей Талси и всего Ливского берега с этим событием, подчеркнули в Талсинском самоуправлении.

В муниципалитете заявили, что в этом году ливский язык появится и на других дорожных знаках Ливского берега.