В Латвии увеличена максимальная заполняемость общественного транспорта
Foto: LETA

В соответствии с поправками к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", ранее одобренным правительством, максимальная заполняемость пассажирами общественного транспорта увеличена до 80% вместо прежних 65%.

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Министр сообщения Талис Линкайтс сообщил агентству LETA, что изменения вступят в силу незамедлительно.

Принятые на прошлой неделе поправки предусматривают постепенное увеличение заполняемости транспорта в соответствии с разработанным Министерством здравоохранения планом смягчения ограничений из-за Covid-19 согласно так называемому принципу светофора. Согласно этому принципу, если двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения не превышает 100 случаев, заполняемость транспорта увеличивается до 80%. Если же кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения не превысит 20 случаев, ограничения на количество пассажиров будут отменены полностью.

Условие о том, что количество пассажиров в общественном транспорте не может превышать 65%, действовало с 16 июня, а требование о заполняемости на 50% действовало с 7 декабря по 15 июня прошлого года.

Как сообщалось ранее, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии во вторник упал ниже 100 случаев впервые с октября, составив 96,7 случая.

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LETA

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