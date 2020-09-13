В Латвии увеличилась заболеваемость болезнью Лайма и энцефалитом

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) свидетельствуют, что по всей Латвии растет заболеваемость клещевым энцефалитом, а в отдельных районах — также болезнью Лайма (Лайм-боррелио́зом). Страховое общество BALTA (группа PZU) за последние годы выплатила почти 100 000 евро в виде возмещений по клещевым заболеваниям, причем самому младшему пациенту было четыре года.

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В Латвии с каждым годом увеличивается количество заболеваний, вызванных укусами клещей. Данные SPKC свидетельствуют, что в среднем в Латвии ежегодно регистрируется более 700 заболеваний, вызванных клещами. Рост числа заболеваний, вызванных клещами, является опасной тенденцией, поскольку как клещевой энцефалит, так и болезнь Лайма могут иметь тяжелые последствия и даже привести к постоянной инвалидности. Кроме того, следует помнить, что против болезни Лайма не вырабатывается иммунитет и ею можно заболеть повторно.

Ежегодно SPKC публикует список так называемых эндемичных районов с самым высоким средним числом случаев клещевого энцефалита на 100 000 жителей. Последние четыре года он зарегистрирован в Курземе: наиболее опасными районами являются края Павилоста, Алсунга и Дундага. Это также отражается в статистике: в Курземе зарегистрировано самое большое количество случаев укусов клещей в Латвии. В прошлом году по сравнению с предыдущим годом заболеваемость болезнью Лайма в Курземе увеличилась на 50% и драматически превысила статистику других регионов Латвии: в Курземе была зарегистрирована четверть всех случаев болезни Лайма в Латвии.

В свою очередь, в Видземе в прошлом году был один из самых низких показателей клещевого энцефалита в Латвии, однако количество случаев болезни Лайма по сравнению с другими регионами является одним из самых высоких в Латвии, уступая только Курземе и региону Рига-Рижские окрестности.

Также в Земгале, где активность клещей относительно низкая, в прошлом году было зарегистрировано больше случаев болезни Лайма, чем в 2018 году. Латгалия — единственный регион, где заболеваемость клещевым энцефалитом с 2017 года снизилась почти в три раза, однако количество случаев болезни Лайм-боррелиоза также значительно увеличилось и в этом регионе: по сравнению с 2018 годом оно выросло на 30%, вернувшись к уровню 2017 года.

От энцефалита существует прививка, а от болезни Лайма защититься невозможно. При этом болезнь вызывает тяжелые осложнения — часто это поражение суставов, сердца, нервной системы и систем других органов.

На заболевание болезнью Лайма могут указывать следующие симптомы:

наиболее частый симптом — покраснение кожи, которое появляется в месте укуса клеща через 1–4 недели, распространяется до 3–5 см в диаметре (и более) и исчезает через некоторое время;

расстройства нервной системы, которые могут появиться через несколько недель или через месяц после укуса клеща: усталость, головная боль, тошнота, потеря веса, небольшая температура, боли в суставах рук и ног, в затылочной части или спине, у взрослых может быть частичный паралич лицевого нерва;

периодическая боль и припухлость в отдельных суставах, чаще всего в коленях, лодыжках, локтях и запястьях;

даже через несколько лет после заражения на коже могут появиться красновато-синие участки, напоминающие старые обморожения, чаще всего на руках и ногах; на пораженных участках может возникнуть тупая боль или онемение.

Проводя время на воздухе, стоит максимально обезопасить себя от клещей. Не стоит лезть в заросли высокой травы в открытой одежде, а если вы идете в лес, брюки лучше всего заправить в носки или в сапоги. После прихода домой нужно обязательно осмотреться на предмет клещей и перетряхнуть одежду, а также осмотреть домашних животных, которые могут занести опасных насекомых в дом.