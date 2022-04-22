В Латвии уже учатся более 3000 детей-беженцев из Украины
Foto: LETA

На данный момент в школах Латвии учатся 3624 ребенка-беженца из Украины, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.

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Большинство украинских детей дошкольного и школьного возраста учатся в Риге, где сейчас образование получают 1825 детей. На втором месте Вентспилс, где учатся 162 ребенка, а третью позицию занял Валмиерский край — там сейчас образование получают 154 ребенка.

В министерстве указали, что 2642 украинских школьника учатся в общеобразовательных школах. 1294 ребенка получают образование по программам школ нацменьшинств, а 1343 учатся по программе на государственном языке. В свою очередь, пять школьников учатся в общеобразовательных учреждениях другой категории.

В дошкольных образовательных учреждениях обучаются 982 ребенка-беженца. Из них 324 ребенка учатся по программе нацменьшинств и 654 ученика — по программе на латышском языке. В свою очередь, четверо детей учатся в дошкольных образовательных учреждениях другой категории.

Информация о детях, поступающих в латвийские школы, собрана в Государственной информационной системе образования.

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