В Латвии в субботу - четыре новых случая Covid-19
Foto: LETA

В субботу, 22 августа, в Латвии проведено 1180 тестов на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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По данным SPKC, двое инфицированных являются контактными лицами других заболевших, источник заражения еще двоих заболевших пока выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 237 477 тестов на Covid-19, выявлено 1337 инфицированных. 1093 человека (81,85%) выздоровели, 33 человека (2,46%) скончались.

В субботу один заболевший был доставлен в больницу. На данный момент в больницах лечатся четыре инфицированных коронавирусом человека, у всех заболевание средней тяжести.

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