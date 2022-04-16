В Латвии возникла нехватка сотрудников социальных служб

Обслуживать социально уязвимых жителей с тех пор, как в Латвии наблюдается наплыв беженцев из Украины, местным властям становится проблематично - не хватает рук, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Latvijas Radio.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Красном Кресте с такой проблемой пока не сталкиваются: там резко выросло число волонтеров. Бесплатными обедами для малоимущих занимаются в основном негосударственные организации. В Риге же, где это оплачивает самоуправление, с апреля сократили число бесплатных кухонь.

В столице теперь действует девять пунктов по раздаче бесплатного горячего питания нуждающимся — на четыре меньше прежнего. Рижская дума эту услугу покупает, рассказал Latvijas Radio представитель департамента благосостояния Рижской думы Алдис Страпцанс. Поставщикам услуги нужно было подать свои предложения в думу, и таких заявок было получено меньше. Поэтому меньше теперь и действующих кухонь.

"Услуга по-прежнему достаточно хорошая, и девять пунктов способны обеспечить эту услугу довольно широко. Следует отметить, что несколько лет назад было всего шесть пунктов бесплатного питания, но так как имелся интерес у предпринимателей к участию в обеспечении данной услуги, то и предложение увеличивалось", - сообщил Страпцанс.

Если сравнивать с прошлым и позапрошлым годом, спрос на бесплатное горячее питание равномерный. В прошлом году на всех пунктах ежедневно выдавалось в среднем по 1309 порций пищи. В Рижской думе отмечают, что рост цен на продовольствие пока не привел к увеличению числа посетителей суповых кухонь. Большинство их клиентов, 70% — это пенсионеры и инвалиды. На эти цели дума тратит 870 тысяч евро в год. На случай, если нуждающихся станет приходить больше, в договорах с поставщиками услуги предусмотрены гибкие условия.

В Риге есть несколько суповых кухонь, куда может прийти поесть каждый, независимо от социального статуса. Этими кухнями занимаются негосударственные организации.

По словам советника Союза самоуправлений Эллы Петермане, в других населенных пунктах предоставление горячего бесплатного питания малоимущим за муниципальный счет обеспечивается, если самоуправление само организовало работу суповой кухни. Делается это исходя из финансовых возможностей на местах. По наблюдению Петермане, пока на нехватку средств самоуправления не жалуются и продолжают кормить тех своих жителей, кому сложнее всего. Но жалуются, что не хватает рабочих рук.

"Учитывая, что муниципальным работникам нужно оказывать услуги в социальной сфере не только зарегистрированным в самоуправлении людям, но и беженцам из Украины, получается, что этим работникам приходится выполнять двойную работу: оказывать помощь беженцам и продолжать предоставлять повседневные социальные услуги местным жителям. Самая большая нагрузка в тех самоуправлениях, где за помощью обращается больше всего беженцев", - говорит Петермане.

У Латвийского Красного Креста в связи с наплывом беженцев в Латвию стало больше посетителей. Но, по словам члена правления общества Илоны Лусте, ресурсов хватает: "Поставки организованы так, чтобы было достаточно. И если мы в одном месте ощущаем, что внутренних ресурсов, может быть, не хватает, то мы тогда поставляем из других мест. Так что это организация ресурсов — мы что-то перераспределяем, чтобы хватало на всех. Учитывая то, что выросло число получателей помощи, мы заказываем больше и продуктов, и гигиенических товаров, и других вещей".

С нехваткой рабочих рук Красный Крест сейчас не сталкивается: выручают волонтеры, которых после начала войны в Украине стало больше.

Ранее правительство постановило: когда в Латвию прибудут 30 тысяч украинских беженцев, семь городов государственного значения должны будут принять почти 15 тысяч человек. Наибольшая нагрузка ляжет на Ригу. Если ситуация в Украине ухудшится, не исключено, что в Риге придется открыть еще один центр поддержки беженцев. Но найти людей, которые там будут работать, станет проблематично, полагают в Рижской думе.