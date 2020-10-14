В Латвии впервые отменены военные парады 11 и 18 ноября
Foto: LETA

Учитывая принятые накануне правительством ограничения по распространению Covid-19, Министерство обороны Латвии приняло решение не проводить в этом году традиционные военные парады 11 и 18 ноября.

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Помимо этого, не состоится запланированный на 11 ноября народный ход в честь 101-летия победы Латвийской армии над силами Бермондта-Авалова, отметили в министерстве. Отменен и ряд других мероприятий, изначально задуманных руководством Национальных вооруженных сил. Командир НВС Леонид Калниньш призывал "праздновать другим способом и подтвердить силу и единство, будучи вместе в светлых мыслях".

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