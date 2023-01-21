В Латвии впервые проведена операция по удалению опухоли поджелудочной железы без разрезания желудка

В Рижской университетской больнице им.П.Страдиня (PSKUS) впервые в Латвии и в странах Балтии проведена лапароскопическая операция по удалению опухоли в поджелудочной железе. Операция длилась 10 часов и прошла успешно, сообщает LSM.lv со ссылкой на "Латвийские новости".

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Рак головки поджелудочной железы (РГПЖ) – злокачественная опухоль, возникающая в головке поджелудочной железы. Это один из самых агрессивных видов опухолей. Занимает 7-е место в структуре причин смертности от всех злокачественных опухолей.

Инара Эрмансоне — историк и юрист, сейчас на пенсии. Женщина стала первым пациентом в Латвии, которой проведена лапароскопическая операция без разрезания желудка - для удаления агрессивной и трудно оперируемой опухолью поджелудочной железы.

От врачей рижской больницы им.П.Страдиня потребовалось 10 часов работы и максимальная концентрация, чтобы операция прошла успешно. Во время лапароскопической операции все органы пациента остаются внутри тела, а хирурги следят за своими действиями по экрану.

Рак поджелудочной железы называют тихим, потому что изначально его трудно обнаружить. "Я очень благодарна своему семейному врачу в Елгаве. Доктор сделал анализы, и там все это проявилось", - сказала пациентка.

Профессор Янис Гардовскис, заведующий хирургической клиникой в больнице Страдиня, пояснил: "Операция в головке поджелудочной железы (панкреас), является самой сложной, которую можно выполненить в онкологической хирургии после трансплантации печени".

До сих пор операцию проводили только по старой методике. Коллега Гардовскиса - Сергей Шаповалов - провел несколько недель на стажировке в Польше, где изучал хирургию желудка и поджелудочной железы у всемирно известного профессора в Кракове.

"В ходе этой операции вы должны удалить часть желудка, желчные протоки, двенадцатиперстную кишку и головку. А затем надо собрать их вместе. При меньшей кровопотере, с помощью камеры можно видеть все структуры. Мы движемся вперед. Надо развиваться. Мне уже нравится все лапароскопическое. Теперь, когда мы это сделали, вышли на следующий уровень", - сказал хирург.

Польский профессор и сейчас продолжает консультировать коллег из Латвии. По словам Шаповалова, "я был у Анджея Бруджински в течение месяца. Сначала я [оперировал] желудок, затем - поджелудочную железу. Мы переписываемся. Он дает мне советы. Хорошее сотрудничество".

Поджелудочная железа — это небольшой орган, который отвечает за очень важную вещь — выработку пищеварительных ферментов и инсулина.

"Заболевание поджелудочной железы можно пожелать только самому плохому врагу. Даже ее воспаление грозит серьезными осложнениями и смертью. А опухоли очень агрессивны. На самом деле, опухоль находится не в самой брюшной полости, а под брюшной оболочкой. Имеет мягкое строение. Хирургическим манипуляциям поддается трудно", — пояснил Гардовскис.

После щадящей операции пациентка Инара уже выписана из больницы.

"Я просто хожу по дому. Это очень хорошо, потому что после операции прошло всего 12 день. Если бы это были традиционные методы, то мне было бы гораздо труднее. Слава и честь нашим врачам!" - подчеркнула Инара.

Лапароскопические операции шунтирования желудка выполняются во всех крупных центрах. Поэтому латвийские врачи рады, что с помощью этой операции они идут в ногу со временем. В Латвии такие операции должны делать примерно десяти пациентам в год.