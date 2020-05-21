В Латвии впервые за два года пересадили сердце: пациентка выписана

Во время пандемии Covid-19, на Пасху, в больнице им. Страдиня провели трансплантацию сердца. Расма Ницмане — первая за два года, кому в Латвии провели подобную операцию, сообщает LTV7.

"Новое сердце работает как часы. Я чувствую себя очень-очень хорошо. Я счастлива, что все удалось. Что врачи сделали для меня невозможное. Отдали мне жизнь!" — говорит Расма, которую выписывают из больницы.

Пять лет назад Расма перенесла инфаркт. Она не могла пройти и 10 шагов — чувствовала себя уставшей. Долгие годы ожидания пересадки завершились в апреле.

"Я с 11 апреля не видела маму. Привезла ее в 12 часов. И все. С того времени прошло очень много времени. И потом я целую неделю даже голос ее не слышала. Но когда ее перевезли в отделение, тогда и мое сердце было спокойно", — рассказала Санта Рудмиезе, дочь пациентки.

За успех операции отвечала команда из 15 человек. Операция по пересадке сердца длилась почти пять часов. До этого в другой больнице проводилась операция по изъятию сердца у донора — и там также все прошло успешно.

"Это очень радостный день, потому что к моим пациентам с трансплантацией присоединилась еще одна — уже 12-я. И мы очень рады, что могли вернуть ее жизнь", — говорит кардиолог Гунта Вевер.

Расма благодарна донору и его родным, которые сделали выбор и разрешили изъять не только сердце, но и почки, которые пересадили другим пациентам.

В Латвии в прошлом году выросло число случаев согласие на пожертвование своих органов после смерти — число случаев согласия было вдвое выше, чем случаев отказа. Разрешение на пересадку своих почек, печени или сердца дали почти 500 человек, сообщает Латвийское телевидение.

В отличие от других стран, например Израиля, религиозные убеждения населения не мешают донорству органов в Латвии.

"Нет, в Латвии религия не влияет. Есть страны, где это — очень ощутимый фактор, но в Латвии — нет, у нас основная причина того, что так мало людей соглашается, другая. Это крайне низкий уровень доверия к власти и государству, к системе, — заявил доцент университета им. П. Страдиня, эксперт по биоэтике Ивар Нейдерс. — Это старая традиция у нас, можно сказать — совковая. Не доверять власти. Потому что — а кто знает, что там происходит? Что они (врачи) там делают? Если вы посмотрите комментарии в Интернете к статьям об этой проблеме, ну что мало доноров у нас — там и вылезает вся эта предвзятость. Муссируется мнение — а кто знает, что будет, если согласишься быть донором — "вдруг убьют и на органы разберут", вот такая чушь".

В Латвии уже с 1992 года существует презумпция согласия на донорство. Кроме того, каждый латвиец может официально оформить свое согласие или несогласие быть донором, чтобы в перспективе не возникало споров. В данный момент это можно сделать в Управлении по делам гражданства и миграции, а позже такая возможность будет доступна в системе е-здоровья.