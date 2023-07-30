В Латвии все еще самые дорогие лекарства в Балтии
Foto: LETA

У правительства есть несколько невыполненных обещаний, которые оно дало населению. Одно из них связано с ценами на лекарства — стоимость препаратов в Латвии по-прежнему остается самой высокой среди остальных стран Балтии и одной из самых высоких в ЕС, сообщает LSM.

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На дороговизну лекарств в Латвии указывает Бюро омбудсмена — ранее правоохранитель пришел к выводу, что стоимость препаратов на латвийском рынке в среднем выше, чем в других странах Евросоюза.

В свою очередь Совет по конкуренции уже четыре года назад пришел к выводу, что в Латвии существует самый неблагоприятный для потребителей механизм ценообразования на лекарства в странах Балтии.

К середину августа Министерство здравоохранения должно сообщить правительству о финансовой доступности препаратов. В Минздраве уже предложили установить, что цена на лекарства (как в системе компенсации, так и вне ее) должна быть одинакова и не превышать ни цену реализации, ни оптовую цену производителя лекарств в Эстонии и Литве, а наценки на лекарства в Латвии не могут быть выше, чем в соседних странах.

Кроме того, министерство предлагает установить потолок доплаты пациента в размере 250 евро, по достижении которого оставшиеся расходы на лекарства будут покрыты государством. Предложение, которое также поддерживается фармацевтической промышленностью, — это снижение ставки НДС на лекарства.

"В частности, речь идет о лекарствах, отпускаемых по рецепту – снижении [НДС] с 12% до 5%", — пояснила Инесе Каупер, директор фармацевтического департамента Минздрава.

Совет по конкуренции ранее указал, что в странах Балтии наиболее существенные различия в структуре цен обусловлены наценками, применяемыми крупными торговыми центрами и аптеками, а также НДС, который в Латвии на лекарства составляет 12%, в то время как в Эстонии — 9%, а в Литве — 5%.

В Латвии наценки образуются, когда крупные торговые предприятия применяют повышенный процент наценки к цене производителей, а аптеки – к цене крупных торговых предприятий.

"Латвия в настоящее время выделяется в негативном смысле с самыми высокими прямыми платежами пациентов, если оценивать расходы непосредственно на лекарства", — признала Каупере.

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