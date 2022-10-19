В Латвии все меньше детей рождается вне брака, чаще – у женщин с высшим образованием

За последние десять лет доля детей, рожденных в браке, продолжает расти. В прошлом году в браке родились две трети детей. Также дети чаще стали появляться у женщин, которые получили высшее образование, свидетельствуют данные Центрального управления статистикой.

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В 2021 году 10872 ребенка или 62,4 % новорожденных появились на свет в семьях, которые официально зарегистрировали брак. Десять лет назад в браке родились 10 435 или 55,4 % детей.

В прошлом году 74,5 % детей, которые родились в законных семьях, родились у женщин с высшим образованием, и только 31,3 % детей — у женщин с основным или еще более низким уровнем образования.

Чаще всего дети, рожденные в браке, появлялись на свет в Риге — 69,8 %. В Рижском районе в законном браке родились 66,2 % детей, в Латгале — 63,4 %, в Земгале — 55,4 %, в Курземе — 52,5 %, а меньше всего в Видземе — 48,4 %.

Растет число вторых, третьих и четвертых детей

В 2021 году 37,5 % новорожденных были вторым ребенком в семье (в 2011 году — 35,6 %), 17,1 % — третьим (в 2011 году — 11,7 %), и 4,5 % — четвертым (в 2011 году— 3,2 %). Также выросло число новорожденных у женщин, старше 40 лет, в основном это не первые дети.

Увеличился средний возраст матери новорожденного

В 2021 году средний возраст матери новорожденного составлял 30,2 лет, это на 1,6 лет больше, чем десять лет назад. Средний возраст, когда женщины рожают первого ребенка, увеличился до 1,6 лет — сейчас это 27,8 лет.

У женщин с высшим образованием рождается больше детей

В 2021 году у более половины матерей новорожденных (52,8 %) было высшее образование (еще в 2016 году — у 46,1 %), а у 33,2 % — среднее или среднее профессиональное образование (в 2016 году — у 34,4 %) и у 11,5 %— основное образование или более низкий уровень образования (в 2016 году — у 14,1 %).

Средний возраст матери новорожденного с высшим образованием в прошлом году был 32 года, матери с высшем образованием первого ребенка — 30 лет (в 2016 году — 31,7 и 29,5 соответственно). У женщин с основным образованием или более низким уровнем образования дети в среднем рождаются в 25,9 лет, первенцы — в 21,5 лет (в 2016 году — 25,6 и 21,4 лет соответственно).

Сейчас более половины (55,7 %) первых и вторых детей рождаются у женщин с высшим образованием. Третьи дети также чаще рождаются у женщин с высшим образованием (49,8 %). Четвертые и пятые дети чаще рождаются у женщин со средним или более низким уровнем образования (66,9 %).