В Латвии введут тестирование работников социальных центров на повседневной основе
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С расширением вакцинации расширятся и возможности тестирования на Covid-19, и планируется ввести тестирование сотрудников центров социального ухода на повседневной основе, заявил сегодня на Латвийском радио премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер-министр признал, что массовые вспышки Covid-19 по-прежнему выявляются в центрах социального ухода, находящихся под надзором Министерства благосостояния, однако не захотел давать оценку работе министра благосостояния Рамоны Петравичи.

Кариньш отметил, что центры социального ухода сталкиваются с проблемами в борьбе с Covid-19, например, с отказом сотрудников носить маски и соблюдать другие эпидемиологические требования.

Также есть проблемы с тестированием сотрудников на Covid-19. По словам премьер-министра, рассматривается возможность использования немного менее точных тестов для более частого тестирования сотрудников.

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Коронавирус Кришьянис Кариньш
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