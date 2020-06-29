В Латвии выразить свое мнение о поправках к Конституции граждане России смогут на пяти участках

Проголосовать за или против поправок к Конституции РФ граждане России, находящиеся в Латвии, смогут на пяти участках, сообщается на сайте посольства России в Латвии.

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Согласно российскому законодательству, у гражданина России, проживающего за пределами родины, есть право голоса на президентских выборах и референдумах.

Принять участие в референдуме о поправках к Конституции РФ ее граждане смогут в Риге на ул. Антонияс, 2, на ул. Смилшу, 3 и на ул. Кр. Валдемара, 36. Кроме того, участки для голосования будут находиться в Даугавпилсе на ул. Краславас, 46 и в Лиепае на ул. Лиепу, 27.

Участки для голосования будут открыты 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00.

Бюллетени выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта гражданина России или документа, удостоверяющего личность гражданина России, по которому граждане осуществляют въезд в Россию.

Как сообщалось, 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции России, которые могут продлить нахождение президента Владимира Путина у власти до 2036 года.