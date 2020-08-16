В Латвии вырос спрос на велосипеды и число велосипедных краж

Торговцы велосипедами сообщают, что в этом году вырос спрос на велосипеды, что может в перспективе значить рост цен. В свою очередь, статистика Государственной полиции свидетельствует, что выросло и число велосипедных краж, передает LSM.
За первые полгода оборот магазина Veloprofs был больше, чем за весь прошлый год, сказал эксперт магазина Янис Балтайсбренцис. Схожая ситуация в Европе, о чем свидетельствуют опустошенные склады.
"Люди больше ездят, глобально по всему миру, производители не могут удовлетворить спрос. Там мы можем ожидать экономические последствия — если не могут предложить так много, сколько просят, то цены вырастут. Мы уже чувствуем в связи с заказами на следующий год, что велосипеды могут стать дороже", — указал Балтайсбренцис.
Рост интереса к велоезде можно объяснить пандемией — люди не могут путешествовать, поэтому они ищут альтернативные способы проводить время, а также избегают использования общественного транспорта.
В свою очередь Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) напоминает, что во время езды не рекомендуется слушать музыку в наушниках и использовать телефон, так как это может привести к аварии. Если на улице нет велополосы, то велосипедист должен ехать по проезжей части, а езда по тротуару разрешена только в случае интенсивного движения, сильного дождя или если на дороге нет места. Детям до 12 лет обязательно надо иметь велошлем, но взрослым тоже рекомендуют позаботиться о безопасности.
Государственная полиция призывает регистрировать велосипеды в ДБДД, это уже сделали 53 500 велосипедистов. По данным полиции, в этом году выросло число краж велосипедов — за первые полгода были зарегистрированы 1107 краж, хотя обычно за весь год набирается около 1500 краж. Полиция призывает всегда надежно пристегивать велосипед, даже в подъездах, подвалах и на балконах.