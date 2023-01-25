В Латвии выросло использование антибиотиков, часто выписываются без особой надобности
Foto: PantherMedia/Scanpix

Антибиотики стали использовать чаще, особенно на фоне нехватки лекарств. Врачи часто прописывают их даже при обычном насморке или простуде — в целях предотвращения более серьезных болезней. Такая тактика не только неправильна, но и подчас опасна, сообщает rus.lsm.lv cо ссылкой на Латвийское радио.

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По данным Государственного агентства лекарств (ZVA), в период с января по ноябрь, исключая декабрь, в 2022 году было реализовано более 2,2 млн упаковок антибиотиков. В 2021 году — более 1,5 млн, 2020 году — около 1,6 млн.

В этом сезоне распространяется не только ковид, но и грипп, респираторно-синцитиальный вирус и другие вирусы, вызывающие заболевания верхних дыхательных путей.

Заместитель руководителя ZVA Сергей Акулич напомнил, что применение антибиотиков неэффективно в случае вирусных заболеваний, однако на практике это случается: "При амбулаторном лечении сильные медикаменты назначают даже в качестве профилактики — как гарант, что пациент не заболеет чем-то более серьезным, чем насморк или кашель. И объясняется это перегрузкой врачей".

Антибиотики в качестве препарата первой линии при респираторных вирусных заболеваниях не являются правильной тактикой. Применение сильнодействующих препаратов должно быть целенаправленным и соответствовать состоянию здоровья пациента, подчеркнул специалист по инфекционным заболеваниям Клинической университетской больницы им. Страдиня Уга Думпис.

«Другое дело, что вирусные заболевания могут переходить в осложнения, особенно грипп, но в такой ситуации необходимо сдавать анализы. В анализах обычно появляются другие показатели воспаления. Антибиотики не являются профилактикой», — пояснил он.

Фармацевт Детской клинической университетской больницы Инесе Свестиня также считает правильным не выбирать антибиотики в качестве первого средства лечения, а подождать и, при необходимости, сделать анализах, чтобы подобрать наиболее подходящие препараты.

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