В Латвии выросло количество госпитализированных с Covid-19
Foto: Pixabay

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах немного увеличилось - с 1296 в субботу до 1300 в воскресенье, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

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В минувшие сутки госпитализация потребовалась 69 зараженным, 43 были выписаны из больниц.

В свою очередь, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщил, что 28 зараженных коронавирусом вчера скончались.

У 1088 из стационарных пациентов с Covid-19 наблюдается средне-тяжелое течение болезни, а у 212 или 16,3% госпитализированных болезнь протекает тяжело.

В целом за время пандемии из больниц выписано 20 816 пациентов с Covid-19.

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