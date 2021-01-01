В Латвии выявили 771 зараженного Covid-19, умерло 8 человек

В последний день уходящего года выявлен 771 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 8 человек. Госпитализировано - 108.

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Пять умерших были в возрасте от 70 до 80 лет, два — от 80 до 90 лет, один — от 90 до 95 лет.

Доля положительных результатов составила 18%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 41 615 человек.

Вчера госпитализировано 108 пациентов с Covid-19, в том числе пять переведены, а 176 пациентов выписаны.

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), всего в больницах проходят лечение 1066 пациентов. Из них 1004 человек имеют среднетяжелое течение болезни, 62 — тяжелое течение. За последние сутки из стационаров выписали 31 пациента. Всего в больницах вылечили 3524 пациента.

Чтобы сократить распространение Covid-19 во время праздников и выходных правительство со вторника ввело комендантский час и продлило чрезвычайное положение до 7 февраля.

Во время комендантского часа до 4 января жителям страны не разрешат находиться вне места проживания с 22.00 до 5.00. Комендантский час также будет действовать на время православного Рождества - с 8 по 10 января.

21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что одобрило к применению в ЕС вакцину от Covid-19, разработанную фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech. 26 декабря в Латвию поступила первая партия из 9750 вакцин, а 28 декабря по всему ЕС началась вакцинация против Covid-19. Первые прививки сделали медикам, работающим с пациентами с Covid-19 в больницах, а также сотрудникам службы Неотложной медицинской помощи.

Вакцины против Covid-19 будут оплачиваться из государственного бюджета. Стратегия Минздрава предусматривает, что вакцинация в Латвии будет проходить постепенно. Сначала вакцинацию пройдет медицинский персонал, затем клиенты и персонал центров социальной помощи, а затем другие люди из групп риска.