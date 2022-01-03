За минувшие сутки в Латвии выявлен 671 новый случай Covid-19, скончались 15 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 5586 тестов, доля позитивных результатов — 12%. Из 671 заболевшего 273 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 398 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 60 до 69 лет, шесть — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 11 человек не были вакцинированы, четыре пациента были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 540,2.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 277 692 человек при населении в 1,89 млн человек.