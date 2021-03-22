В Латвии выявлен случай заболевания новым штаммом Covid-19, более устойчивым к вакцинам

Констатирован случай заболевания южноафриканским штаммом коронавируса в Латвии. Этот штамм опаснее других — предполагается, что вакцины от него защищают хуже. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр не стал более детально комментировать констатированный случай, однако отметил, что распространение штамма нужно остановить, и эксперты готовят детализированный сценарий на случай, если это не получится.

Как сообщалось, в конце январе в Латвию пришел британский штамм коронавируса, а 15 марта в Лиепае стал локально распространяться штамм из Уганды. Разновидность из Южной Африки до сих пор в Латвии не появлялась.

Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина Comirnaty должна быть эффективна и против южноафриканского штамма, и отличия его от "основного" вируса не столь велики, чтобы снизить эффективность вакцины. Однако компании готовы действовать в случае, если окажется, что новый штамм способен "обходить" защиту вакцины.