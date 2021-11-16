В Латвии выявлено 1077 новых случаев Covid-19, умер 31 человек
Foto: LETA

В понедельник, 15 ноября, в Латвии выявлено 1077 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 31 больного коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (пять человек), 70-79 лет (10 человек), 80-89 лет (10 человек), 90-99 лет (четыре человека). Все они не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 1101,3 до 1058,7 случая на 100 000 жителей .

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 641 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 436 были вакцинированы.

В понедельник сделано 14 409 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 241 839 человек, 3796 человек с этим заболеванием умерли.

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