В Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19, в Литве – 44, в Эстонии - 32

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2445 тестов на Covid-19, подтверждено 11 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Согласно данным эпидемиологов, четыре случая зарегистрированы у людей, которые приехали из-за границы - Франции, Норвегии и России, в том числе у четырех игроков хоккейного клуба "Нефтехимик" из Нижнекамска, которые прибыли в Ригу на матч с местным "Динамо". Три человека являются контактными лицами больных Covid-19, а источник заражения еще двух устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделан 274 826 тестов на Covid-19, выявлено 1459 случаев заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

В четверг был госпитализирован один человек. В больницах в настоящее время находятся 10 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.

В Эстонии подтверждено 32 новых случая

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1 845 первичных тестов, из которых 32 дали позитивный результат на Covid-19/ Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 21,75 на 100 000 населения.

По данным регистра населения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где заражение коронавирусом выявлено у 16 человек, в том числе у 15 в Таллинне. В Ида-Вирумаа положительные тесты у 9, в Тартумаа у 4, в Вырумаа заражение выявлено у одного человека. В двух случаях отсутствует внесенное в регистр место жительства.

Из 16 за сутки добавившихся в Харьюмаа случаев один ввезен из Великобритании, четыре случая передались через рабочие или внутрисемейные контакты, в одном случае заражение произошло в детском саду. Обстоятельства остальных случаев заражения выясняются.

Из заболевших 9-10 сентября в двух случаях заражение произошло в детском саду, в четырех через семейные и рабочие контакты.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения департамента здоровья шесть активных очагов заболеваний, из которых 15 связаны с очагом Nхmme Kalju, 10 с очагом состоявшейся 21 августа вечеринки Церкви мормонов, 16 с очагом Courmet Coffee, 6 с очагом музыкальной вечеринки. С инфицированием на рабочем месте связаны восемь случаев заражения. Добавились 7 случаев заражения через детсад — заразились трое детей, трое воспитателей и один родитель.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением Пыхьяского регионального отделения департамента здоровья 921 человек, из которых 169 заболели.

В Ида-Вирумаа добавились 9 новых случаев. В семи случаях заражение произошло через близкие контакты, обстоятельства двух случаев заражения еще уточняются.

Под наблюдением Идаского регионального отделения департамента здоровья пять активных очагов, из которых самым крупным является так называемый очаг шахты Estonia с 57 заболевшими, в том числе 31 зараженный работник и 26 близких контактов работников. С очагом бара Jхhvi Kelder связаны 15, с возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников британским очагом 15 случаев, с очагом шахты Ojamaa 9, а с очагом Вируской тюрьмы пять случаев заражения - инфицированы трое сотрудников и два члена семьи сотрудника. Под наблюдением Идаского регионального отделения департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 442 человек, 64 из них заболели.

В Тартумаа и Вырумаа инфицирование происходило через тесные контакты с ранее заболевшими пациентами. Всего по состоянию на пятницу Лыунаском регионе три очага: семейное заражение шестерых, очаг празднования дня рождения Выру (18 человек, из которых один находится под наблюдением Лыунаского регионального отделения департамента здоровья), а также очаг путешествия в Италию (9 заболевших, за пятерыми наблюдает Лыунаское региональное отделение). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 305 человек, 35 из них больны.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения департамента находятся 35 человек, 9 из них больны.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 13 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. За сутки никто не выписан из больниц, новых случаев заболевания обнаружено 4.

На сегодняшний день в больницах завершены 418 случаев COVID-19 у 405 человек. По состоянию на 11 сентября выздоровели 2233 человек, из них у 1701, то есть у 76,2 процента истории болезни закрыты, у 532 человек, то есть у 24,8 процента позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из них не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы.

В Эстонии сделано более 168 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 2 632 тест (1,56 процента).

В Литве подтверждено 44 новых случая

За минувшие сутки в Литве подтверждено 44 новых случая Covid-19, общее их число достигает 3243, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом больны 1095 человек, 2049 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 7390 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 219 завозных случаев.

За минувшие сутки сделан 5021 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 687 118.

Со следующей недели затронутыми коронавирусом странами в Литве будут считаться те страны, где заболеваемость в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 000 жителей, а не 16 случаев, как до сих пор, сообщил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"С понедельника мы уже будем применять этот показатель, это значит, что сегодня при утверждении списка пораженных стран уже будут учитываться не страны с показателем 16 случаев на 100 000 жителей, а страны, которые перешагнули рубеж 25 случаев на 100 000 жителей в течение двух последних недель", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, такое решение приняла и Эстония, а с Латвией все еще идут переговоры.