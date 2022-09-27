В Латвии выявлено 1232 новых случая Covid-19, три человека скончались
Foto: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1232 новых случаев Covid-19, три человека скончались. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Всего был проведен 5241 лабораторный анализ, доля положительных результатов — 23,5%.

Сообщается, что умершие относились к возрастной группе от 80 до 89 лет. Двое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, еще один человек был вакцинирован.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 908 случаев на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 925 883 жителя.

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