В Латвии выявлено 18 новых случаев Covid-19, большинство - контактные лица
Foto: LETA

За прошедшие сутки выявлены 18 новых случаев заболевания ковидом, всего были проверены 2290 человек, передает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, 11 больных были контактными лицами других больных ковидом. Двое вернулись из-за границы, а источник заражения ещё троих пациентов уточняется. С оставшимися двумя пациентами связались эпидемиологи.

Во вторник в больницы не поступали новые больные Covid-19. Всего в стационарах лечатся три человека, выписаны 204 пациента.

С начала эпидемии в Латвии проведены 242 823 анализа на ковид. 1360 человек заболели, 1135 выздоровели и 33 умерли.

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