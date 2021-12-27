В Латвии выявлено 335 новых случаев Covid-19, скончались 4 пациента с коронавирусом
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Латвии выявлено 335 новых случаев Covid-19, скончались 4 пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки был произведен 4251 тест, доля позитивных результатов — 7,9%. Из 335 заболевших большинство — 179 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 156 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 60 до 69 лет и еще два — от 80 до 89 лет.

Среди умерших два человека не были вакцинированы, два пациента были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 504,5.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 271 766 человек при населении в 1,89 млн человек.

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