В Латвии выявлено 338 новых случаев Covid-19
Foto: F64

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 338 новых случаев Covid-19, скончался один пациент с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPКC).

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Умерший в возрасте от 80 до 89 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2213 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5769 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,9%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос до 459,5 случая.

В целом Covid-19 с начала пандемии подтвержден в Латвии у 124 301 человека.

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