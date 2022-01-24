В Латвии выявлено 3953 новых случая Covid-19, умерли четыре человека

В воскресенье, 23 января, в Латвии выявлено 3953 новых случая Covid-19, были получены сообщения о смерти четырех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили возрастные группы: 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (два человека). Среди умерших - трое не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, один человек был вакцинирован.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 2519 до 2682.1 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1933 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2020 человек были вакцинированы.

За сутки сделано 14 510 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 27,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 339 494 жителей Латвии. Всего на данный момент в Латвии скончались 4799 человек, инфицированных коронавирусом.