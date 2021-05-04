В Латвии выявлено 425 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 425 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2159 больных Covid-19.

В понедельник было сделано 5517 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 120 378 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 427,4 случая.

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