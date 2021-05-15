В Латвии выявлено 544 новых случая Covid-19, скончались девять человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 544 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших три пациента в возрасте от 70 до 79 лет, пять — в возрасте от 80 до 89 лет и еще один — в возрасте от 90 до 99 лет.

За прошедшие сутки сделано 14 560 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 127 597 человек. От болезни скончались 2257 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 445,3 случая.