В Латвии выявлено 588 новых случаев Covid-19, скончались пять пациентов

В течение суток в Латвии выявлено 588 новых случаев заболевания Covid-19, пять человек скончались, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 3273 лабораторных анализа, доля положительных результатов - 18%.

14-ти дневный кумулятивный показатель вырос с 287,2 до 291,6 случаев на 100 000 жителей.

За сутки скончались пять пациентов: по одному человеку входили в возрастные группы 40-49 лет, 60-60 лет и 70-79 лет, еще двое умерших были в возрасте 90-99 лет.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 964 039 жителей.