В Латвии выявлено 773 новых случая Covid-19, скончался пациент в возрасте до 29 лет

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 773 новых случая Covid-19, скончались 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 20 до 29 лет, два — от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет, один — 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2178 больных Covid-19.

В среду было сделано 23 852 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 121 509 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 416,6 случая.