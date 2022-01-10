За минувшие сутки в Латвии выявлено 864 новых случая Covid-19, скончались три пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 5780 тестов, доля позитивных результатов — 14,9%. Из 864 заболевшеих 298 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 566 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, один — от 80 до 89 лет.

Среди умерших все не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 895,2.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 288 715 человек при населении в 1,89 млн человек.