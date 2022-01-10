В Латвии выявлено 864 новых случая Covid-19, скончались три пациента с коронавирусом
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Латвии выявлено 864 новых случая Covid-19, скончались три пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего в минувшие сутки было произведено 5780 тестов, доля позитивных результатов — 14,9%. Из 864 заболевшеих 298 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 566 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, один — от 80 до 89 лет.

Среди умерших все не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 895,2.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 288 715 человек при населении в 1,89 млн человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов