В Латвии выявлено 8682 новых случая Covid-19, умерли девять человек

В четверг, 27 января, в Латвии выявлено 8682 новых случая Covid-19, получена информация о смерти девяти пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Умершие входили в возрастные группы: 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (шесть человек), 90-99 лет (один человек). Среди умерших - семеро были не привиты или не прошли полный курс вакцинации, два человека были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 3584,4 до 3904,1 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 3542 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5140 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 25 514 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 34%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 372 503 жителя Латвии, умерло 4855 зараженных Covid-19.