В Латвии выявлено 874 новых случая Covid-19, умерли 30 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В четверг, 25 ноября, в Латвии зарегистрировано 874 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 30 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (три человека), 50-59 лет (четыре человека), 60-69 лет (четыре человека), 70-79 лет (шесть человек), 80-89 лет (11 человек), 90-99 лет (два человека). Среди умерших - 25 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, пять человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 706 до 679 случаев.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 526 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 348 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 10 848 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 251 006 жителей Латвии. Официально зарегистрирована смерть 4113 пациентов с коронавирусом.

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