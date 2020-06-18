В Латвии выявлено четыре новых случая Covid-19 (дополнено)

За последние сутки в Латвии сделано 1911 тестов на Covid-19, выявлено четыре новых случая, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Как сообщает Латвийское радио, все новые случаи связаны с посещением России.

С начала пандемии проведено 133 557 тестов, коронавирус выявлен у 1108 человек. Умерли 30 человек с Covid-19.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки госпитализирован один заболевший Covid-19. В больницах лечатся шесть пациентов, у пяти заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 172 пациента.

В настоящее время зарегистрировано 206 активных случаев заболевания Covid-19, выздоровело 902 человека.