В Латвии выявлено два новых случая Covid-19

За последние сутки в Латвии сделано 1324 теста на Covid-19, выявлено два новых случая, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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С начала пандемии проведено 134 881 тест, коронавирус выявлен у 1110 человек. Умерли 30 человек с Covid-19.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки госпитализирован один заболевший Covid-19. В больницах лечатся 7 пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 172 пациента.

В настоящее время зарегистрировано 207 активных случаев заболевания Covid-19, выздоровело 903 человека.