В Латвии выявлено два случая заражения южноафриканским штаммом SARS-CoV-2
Foto: Pixabay

На прошлой неделе выявлено два случая заражения южноафриканским штаммом SARS-CoV-2, по которым сейчас проходит эпидемиологическое расследование, сообщил руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин на заседании правительства.

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В свою очередь угандский штамм не был выявлен ни разу.

На прошлой неделе было секвенировано 3326 или 14,3% всех положительных образцов. Как в лаборатории Латвийского центра биомедицинских исследований, так и в E. Gulbja laborotorijа на прошлой неделе британский штамм SARS-CoV-2 был констатирован в 72% всех проверенных тестов.

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LETA

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LETA

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