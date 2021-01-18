В Латвии выявлено еще четыре случая "британского" типа Covid-19
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На прошлой неделе в Латвии было обнаружено еще четыре новых случая заражения "британским" типом Covid-19, сообщил председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

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Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) ранее заявил, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, не отличается по степени тяжести от текущего, но более заразен.

Принимая во внимание новости о новом типе Covid-19, Латвия, как и другие европейские страны, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января. Теперь по прибытии из Соединенного Королевства и ЮАР нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию, а также сдавать тест по прибытию в Латвию и на девятый день.

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Латвия
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