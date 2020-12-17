В Латвии выявлено свыше тысячи новых случаев Covid-19, умерли 12 человек

В среду, 16 декабря, в Латвии подтверждено 1040 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы 50-60 лет (два человека), 60-70 лет (пять человек), 70-80 лет (четыре человека), 80-90 лет (один человек). С начала пандемии в Латвии скончались 394 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 10 344 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,1%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 28 535 человек, выполнено 761 178 тестов.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней коронавирус выявлен у 9228 человек, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 480,6 случая на 100 тыс. населения.

В среду в латвийских больницах выросло число больных с Covid-19, у которых наблюдается тяжелое течение болезни, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья.

Общее число пациентов с Covid-19 в латвийских стационарах в среду, 16 декабря, по сравнению с предыдущим днем осталось неизменным - 833 человека. Во вторник в тяжелом состоянии находился 41 пациент, в среду - 47 пациентов. У остальных пациентов - среднетяжелое течение болезни.

В среду было госпитализировано 115 новых заболевших коронавирусом. Из стационаров было выписано 98 человек.