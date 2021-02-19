В Латвии выявлено уже 12 случаев нового штамма Covid-19

В результате секвенирования в Латвии на сегодняшний день выявлено 12 случаев нового штамма Covid-19, в семи случаях заболевание выявлено у людей, вернувшихся из-за границы, а пять - стали результатом местной передачи вируса, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) Илзе Арая.

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В случаях местной передачи вируса новый британский штамм Covid-19 был обнаружен у проживающих в различных городах Латвии пациентов, которые не были за границей и не контактировали с иностранцами.

В настоящее время 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей в Латвии снижается медленно.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в настоящее время 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 548,6 случая Covid-19 на 100 000 жителей, тогда как неделю назад она составляла 577,1. В среднем по странам Европейского союза (ЕС) этот показатель составляет 305,4 случая.

Латвия занимает шестое место по уровню заболеваемости среди стран ЕС. По сравнению с предыдущей неделей совокупный показатель заболеваемости в соседней Эстонии увеличился с 569,9 до 648,5, а показатель Литвы снизился с 353,3 до 287,9.

Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в Латвии, ЦПКЗ призывает и далее ответственно соблюдать все установленные меры безопасности, включая обязательную десятидневную самоизоляцию по прибытии в Латвию из-за границы. Эпидемиологи напоминают, что сейчас чаще всего заражение происходит через самых близких людей - членов семьи, коллег, друзей и знакомых.

Чтобы разорвать цепочку распространения вируса, центр призывает не встречаться с людьми за пределами своего домохозяйства, поддерживать дистанцию в общественных местах и правильно использовать маску. От заражения Covid-19 эффективно защищает только соблюдение всего комплекса мер предосторожности.