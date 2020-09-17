В Латвии выявлено восемь новых случаев Covid-19; скончался один пациент

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2767 тестов на Covid-19, подтверждено восемь новых случаев заболевания, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По информации эпидемиологов, двое заболевших являются контактными лицами, один заразился в России, а источник заболевания еще пятерых устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделано 288 643 теста на Covid-19, выявлено 1494 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

В среду скончался один пациент (в возрастной группе от 90 до 95 лет), у которого был ряд хронических заболеваний.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 7 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.