В Латвии выявлены 143 новых случая Covid-19, скончались восемь человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки выявлены 143 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о восьми смертях.

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Один умерший был в возрасте от 40 до 49 лет, ещё один скончавшийся был в возрасте от 50 до 59 лет, двое умерших были в возрастной группе 60 - 69 лет, ещё двое в возрастной группе 70 - 79 лет, один скончавшийся был в возрасте 80 - 89 лет, а ещё один умерший был старше 90 лет.

Всего за суки проведены 11 452 анализа, доля положительных результатов составила 1,2%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 144,1 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 136 247 человек.

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