В Латвии выявлены 178 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 178 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о шести смертях.

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Двое умерших были в возрасте от 60 до 69 лет, один скончавшийся был в возрасте от 70 до 79 лет, а ещё трое умерших были в возрастной группе 80 - 89 лет.

Всего в четверг проведены 10 362 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 166,4 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 135 762 человек.