В Латвии выявлены 178 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 178 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о шести смертях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Двое умерших были в возрасте от 60 до 69 лет, один скончавшийся был в возрасте от 70 до 79 лет, а ещё трое умерших были в возрастной группе 80 - 89 лет.

Всего в четверг проведены 10 362 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 166,4 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 135 762 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов