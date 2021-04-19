В Латвии выявлены 202 новых случая Covid-19, скончались три человека

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 202 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о трех умерших.

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Один скончавшийся был в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один умерший в возрасте от 60 до 69 лет, а один скончавшийся был в возрастной группе 70 - 79 лет.

Всего за сутки проведены 2683 анализов, доля положительных результатов составила 7,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 383,3 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 111 536 человек.