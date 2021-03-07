В Латвии выявлены 322 новых случая Covid-19, в стационары поступили 58 пациентов

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 322 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались восемь человек.

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Четверо умерших были в возрастной группе 70 - 79 лет, ещё четверо - в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего в субботу проведены 5226 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,2%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 461,9 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 90 331 человека.

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в больницы поступили 58 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечатся 757 пациентов, из них 72 в тяжелом состоянии. Выписан 21 пациент.