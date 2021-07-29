За прошедшие сутки в Латвии выявлены 67 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Сообщений о новых смертях не поступало.

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Всего за сутки проведены 6974 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 35,7 случаев на 100 000 жителей.

По данным Национальной службы здравоохранения, в среду в больницы поступили четыре пациента Covid-19. Всего в стационарах лечатся 43 пациента, из них 9 в тяжелом состоянии.