В Латвии выявлены 818 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 818 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 12 человек.

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Трое умерших были в возрастной группе 60 - 69 лет, один в возрасте от 70 до 79 лет, семеро скончавшихся были в возрасте от 80 до 89 лет, а ещё один умерший был в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за сутки проведены 15 915 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%. Показатель двухнедельной заболеваемости составил 387,8 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 95 420 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в больницы поступил 61 пациент Covid-19, в том числе один перевезен. Всего в больницах находятся 673 пациентов, из них 71 в тяжелом состоянии. Выписаны 65 человек, в том числе один перевезен.

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